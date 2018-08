Depois de “testemunhos gravados em vídeo”, nas redes sociais, com “registos noturnos e diurnos”, o PAN diz, em comunicado, que quer saber se o Governo “tem conhecimento” da ocorrência em "pleno pico turístico" e “se o mesmo é procedente do Complexo da Repsol em Sines”.

Em caso de "poluição atmosférica excessiva", o PAN questionou ainda o Governo sobre as “ações que foram promovidas" pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) "para colmatar esta irregularidade” e "que medidas foram tomadas para alertar as pessoas da região”.

O partido também quer saber se a ultrapassagem dos valores nas emissões de ozono, ocorrida no início de agosto e detetada pela estação de monitorização da qualidade do ar, em Monte Chãos, no concelho de Sines, teve “origem ou relação com as operações do Complexo Industrial de Sines”.

O PAN alerta para os efeitos na saúde das populações “expostas a curto prazo a elevadas concentrações de ozono” e que conduzem a “danos nos pulmões e inflamação das vias respiratórias, aumento da tosse e maior probabilidade de ataques de asma”.