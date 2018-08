O Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo (PSOEM), proposto pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), esteve em consulta pública até 31 de julho e resultou em reações negativas do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS), de organizações ambientalistas e de partidos como o Bloco de Esquerda, CDS-PP, a que se junta agora o PAN.

Em comunicado hoje divulgado, o PAN avança que “pretende recolher mais informação junto do Governo sobre uma matéria que pode comprometer gravemente o equilíbrio e sustentabilidade do meio marinho, logo do país e da população portuguesa”.

O partido quer saber se o Governo “vai agir em conformidade com as recomendações do CNADS e de que forma”. Questiona também quais serão as justificações “para o caso de não pretender acompanhar alguma ou mesmo nenhuma das recomendações”.

O PAN chama a atenção para o “pouco envolvimento social” e as “graves críticas ambientais”, nomeadamente na área das pescas, mas também para o parecer do CNADS que apontou “diversas falhas, omissões e irregularidades no plano atual”.