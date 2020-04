De acordo com dados recolhidos pela agência noticiosa francesa AFP junto das autoridades oficiais dos países, já existem 1.000.036 casos de infeção, incluindo 51.718 mortes, em 188 países e territórios, principalmente nos Estados Unidos (234.462 casos, incluindo 5.607 mortes), onde a pandemia está atualmente a progredir mais rapidamente.

Itália é o país mais atingido em número de mortes, com 13.915, para 115.242 casos, segue-se a Espanha (110.238 casos, dos quais 10.003 óbitos) e a China, berço da pandemia em dezembro passado, (81.589 casos, dos quais 3.318 mortes).

A AFP avisa, contudo, que o número de casos diagnosticados reflete atualmente apenas uma fração do número real de infeções, com um grande número de países a testar apenas casos graves e com hospitalização.