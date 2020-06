"O choque da pandemia despertou muito a sensibilidade das pessoas para estas questões", disse Gonçalo Byrne à agência Lusa, após a vitória das eleições para a OA, encabeçando a lista C, uma das quatro candidatas.

Contactado pela Lusa sobre as prioridades do seu mandato, Byrne destacou o combate à precariedade laboral dos arquitetos, sublinhando que a sua candidatura "foi e vai ser sempre inclusiva, de portas abertas para o diálogo com todos os arquitetos, as outras ordens profissionais, os governantes e a sociedade".

"É uma candidatura inclusiva, que não rejeita ninguém. Não há vencidos nem vencedores", comentou o arquiteto, nascido em Alcobaça, em 1941, acrescentando que a lista que representava - sob o lema "Isto só lá vai com todos" - pretende o diálogo com a sociedade portuguesa, com a Península Ibérica e a Europa, abrindo canais de comunicação alargados.

Sustentando que a sua lista possui uma "perspetiva muito abrangente", o arquiteto salientou que o seu mandato vai estar especialmente atento aos problemas de precariedade laboral dos arquitetos.