A nota faz saber que o Santo Padre "alternou a oxigenoterapia de alto fluxo com o uso de máscara respiratória". Mas salienta que atendendo à "complexidade do estado clínico são necessários mais alguns dias de estabilidade para definir o prognóstico".

No mesmo comunicado o Vaticano partilha que a manhã do Papa foi passada a fazer fisioterapia respiratória - alternando oxigenoterapia de alto fluxo com uso de máscara respiratória - , tendo depois recebido eucaristia na capela do seu apartamento e de seguida trabalhado.

Hoje estava previsto um encontro no Parque Eduardo VII, mas a organização da vigília de oração anunciou o cancelamento devido ao mau tempo que se faz sentir esta quinta-feira em Lisboa.