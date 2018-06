O papa Francisco recordou hoje a beatificação, sábado no Paraguai, da carmelita Maria Felicia de Jesus Guggiari, conhecida como "Chiquitunga", considerando que “é um convite” para a juventude paraguaia “viver a vida com generosidade”.

“O testemunho desta jovem beata é um convite para que todos os jovens, especialmente os paraguaios, vivam com generosidade, mansidão e alegria", disse o papa da janela do Palácio Apostólico do Vaticano, após a oração do ângelus.

Francisco lembrou que "Chiquitunga" viveu na primeira metade do século XX, juntou-se com “entusiasmo à Ação Católica e cuidou dos idosos, doentes e presos".

A carmelita "Chiquitunga" é a primeira beatificação no Paraguai.

Em março, o papa assinou o decretou que reconheceu o milagre necessário para a beatificação de “Chiquitunga".

Em 2002, um recém-nascido paraguaio teve complicações quando nasceu e ficou 20 minutos sem sinais vitais após o corte do cordão umbilical, tendo sido o obstetra que fez o parto quem pediu a intervenção de “Chiquitunga", com o bebé nos braços.