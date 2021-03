Francisco foi visto entrando na modesta casa de Al Sistani, em um dos bairros humildes de Najaf, cercado por forças de segurança.

Foi o primeiro ato do dia do Papa, que na sexta-feira chegou ao Iraque para uma visita de três dias, tornando-se o primeiro papa a visitar este país.

Como alguns especialistas apontaram há alguns dias, Francisco teve que respeitar o protocolo e tirar os sapatos antes de entrar no quarto de al-Sistani.

A dúvida é se al-Sistani, que normalmente fica sentado ao receber os visitantes, se levantou para receber Francisco, gesto que nunca teria tido.

Francisco viajou para esta cidade sagrada, cerca de 100 milhas ao sul de Bagdade, o principal centro religioso deste ramo do Islão e um destino de peregrinação para xiitas de todo o mundo.

A cidade abriga o túmulo de uma das figuras mais reverenciadas do Islão, Ali, primo e genro de Maomé e o primeiro homem a converter-se ao Islão.

Aiatola iraquiano diz ao Papa que cristãos no Iraque deveriam viver em paz

O aiatola iraquiano Ali al-Sistani afirmou ao Papa Francisco, numa reunião à porta fechada em Najaf, que os cristãos no Iraque deveriam viver em paz e com todos os direitos, num encontro histórico entre o Vaticano e o Islão. Al-Sistani, de 90 anos, expressou ao Papa a sua "preocupação de que os cidadãos cristãos vivam, como todos os iraquianos, em segurança e paz, e com todos os seus direitos constitucionais", de acordo com um comunicado do gabinete de Al Sistani.