O Papa Francisco, de 88 anos, foi internado a 14 de fevereiro no Hospital Gemelli, em Roma, onde sofreu várias crises respiratórias, a mais recente há sete dias.

Desde então, os médicos descreveram o seu estado como "estável" e no último fim de semana confirmaram que houve uma "leve melhoria" dentro de um quadro clínico que continua "complexo".

No entanto, "é muito cedo para falar sobre o seu regresso a Santa Marta", residência onde vive, disse uma fonte do Vaticano esta segunda-feira.

Francisco passou "uma noite tranquila" no seu apartamento no 10.º andar do hospital e vai passar o dia a fazer fisioterapia e terapia respiratória, segundo um comunicado oficial do Vaticano.

Assim como nas manhãs anteriores, a máscara de oxigénio que usa todas as noites foi trocada esta segunda-feira por uma cânula nasal de alto fluxo, um suporte mais leve.

Internado noutras ocasiões, Francisco apareceu na varanda do Hospital Gemelli para a oração dominical do Angelus, mas desta vez enviou-a por escrito nestas quatro semanas.

O Papa não foi visto publicamente desde que foi internado no Gemelli. A sua única mensagem direta foi uma gravação de áudio divulgada na quinta-feira em espanhol, na qual, com voz cansada e respiração difícil, agradeceu a todos pelas orações pela sua rápida recuperação.