"A situação do Papa continua a manter-se estável num quadro complexo. Registam-se ligeiras melhorias na situação motora e respiratória. Continua também a diminuição da ventilação mecânica não invasiva durante a noite e a oxigenação de alto fluxo durante o dia. Ontem à noite não utilizou ventilação mecânica, mas sim altos fluxos", informou o Vaticano.

De acordo com a Santa Sé, este "é uma boa notícia que deve ser acolhida com prudência, pois trata-se de uma redução progressiva".

Sabe-se ainda que "o dia foi passado entre terapias, oração e alguma atividade. O Papa continua a seguir a dieta prescrita pelos médicos, que consiste também em alimentos sólidos. O próximo boletim médico está previsto para amanhã à noite".

De recordar que o Papa sofreu vários ataques respiratórios que geraram receios sobre a evolução do seu estado de saúde, mas melhorou nas últimas duas semanas.

No domingo, a Santa Sé divulgou a primeira foto do líder católico desde o seu internamento no Hospital Gemelli, em 14 de fevereiro.

Francisco, que teve o lobo superior do pulmão direito removido aos 21 anos, sofre de problemas respiratórios e passou por várias dificuldades de saúde nos últimos anos.

Este internamento, o quarto e mais longo desde a sua eleição em 2013, prolonga-se à medida que se aproximam as celebrações da Páscoa, o momento litúrgico mais importante do calendário católico.