"Ao longo da nossa conversa, que durou cerca de trinta minutos o Santo Padre explicitou-me a sua vontade de, nessa ocasião [Jornada Mundial da Juventude 2023], também peregrinar a Fátima", afirmou D. António Marto, em nota citada pelo Santuário de Fátima.

"Foi um encontro muito cordial, no qual expressei ao Papa o agradecimento pelo seu testemunho de esperança e encorajamento neste momento difícil que o mundo atravessa", referiu o bispo. "Exprimi-lhe ainda a minha profunda estima pela sua pessoa e a minha comunhão com o seu ministério petrino", esclareceu, sublinhando que, durante a audiência, ambos "trocaram impressões" sobre a pandemia em Portugal e "sobre os efeitos que esta tem tido na vida da Diocese e do Santuário de Fátima".

Recorde-se que, a 12 de março, Marcelo Rebelo de Sousa revelou esta intenção do Papa Francisco, após uma audiência privada na Cidade do Vaticano.

"Foi, como tinha sido há cinco anos, uma ocasião para ver como o Papa está atento a tudo. […] Falou, como é evidente, da ida a Portugal em 2023, a Lisboa e a Fátima - acrescentou logo - nas Jornadas Mundiais da Juventude", disse o chefe de Estado.

Nessa altura, o Santuário de Fátima tinha já manifestado o seu apreço pela visita. "É para nós motivo de enorme alegria esta afirmação do Papa de que pretende vir a Fátima em 2023. Pretende voltar a Fátima, uma vez que tivemos a alegria de contar com a sua presença por ocasião do centenário, em 2017", afirmou Carlos Cabecinhas.

Com esta visita, o Papa junta assim outra visita no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, o maior evento organizado pela Igreja Católica e que acontece em Lisboa em 2023, depois de inicialmente prevista para agosto de 2022 e adiada devido à pandemia.

O anúncio da escolha de Lisboa para receber a Jornada foi feito em 27 de janeiro de 2019, na Cidade do Panamá.

Portugal será o segundo país lusófono, depois do Brasil, a acolher uma Jornada Mundial da Juventude, criada em 1985 pelo Papa João Paulo II (1920-2005).