O Papa Francisco já terá escolhido o nome do novo Patriarca de Lisboa, que será anunciado brevemente. No entanto, o nome escolhido não deverá ser nenhuma das previsões feitas nos últimos tempos estando excluídos D. Américo Aguiar e D. Virgílio do Nascimento Antunes.

A notícia é avançada pelo jornal Nascer do Sol que adianta que uma declaração oficial já era esperada no decorrer da semana passada e aguarda-se agora o anúncio público.

A publicação sublinha ainda que D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa e responsável pela organização da Jornada Mundial da Juventude, bem como D. Virgílio do Nascimento Antunes, da diocese de Coimbra, e D. Francisco José Villas-Boas Faria Coelho, arcebispo da arquidiocese de Évora ficaram de fora da corrida tendo sido inicialmente apontados como os favoritos para o lugar de D.Manuel Clemente.

O jornal diz ainda que o Papa terá seguido uma linha mais consensual dentro do Vaticano e avançam a possibilidade de o escolhido ser D. Nuno Brás da Silva Martins, bispo de Funchal, segundo um alto responsável da Igreja Católica. Ressalvam, porém, que este é apenas um rumor e pode não se confirmar.

Dizem ainda que outra fonte aponta para um perfil mais próximo do antigo cardeal José Policarpo, e que será um homem culto e capaz de fazer as pontes entre as duas tendências, mais conservadoras e mais progressistas.