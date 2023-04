Tal como havia sido anunciado pelo Vaticano e ainda pelo hospital, o Papa Francisco deixou este sábado a unidade hospitalar onde esteve internado nos últimos três dias, devido a uma bronquite infecciosa.

Eram muitos os que esperavam o Papa à saída do Hospital Gemelli, em Roma, e Francisco fez questão de dirigir-se aos mesmos, tendo abandonado o carro onde seguia para falar aos que o esperavam. Aos mesmos, e em jeito de brincadeira, fez questão de salientar que "ainda estava vivo".

Durante os últimos dias a grande incógnita era saber se o Papa Francisco iria participar dos cultos na Semana Santa e na Páscoa, o feriado mais importante do cristianismo, que começam neste fim de semana com o domingo de Ramos. Com a alta, tudo indica então que o pontífice presida às celebrações.