“O Papa Francisco recebeu com profunda tristeza a notícia da perda de vidas e dos danos causados pelo terramoto na prefeitura de Ishikawa”, disse o cardeal-secretário de Estado, Pietro Parolin, num telegrama em nome do Papa.

Na sua mensagem, o Papa transmitiu também “a todos os afetados por esta catástrofe a sua solidariedade sincera e a sua proximidade espiritual”, rezando “especialmente pelos mortos, por aqueles que choram a sua perda e pelo resgate dos que ainda estão desaparecidos”.

Francisco sublinhou também “o seu encorajamento às autoridades civis e ao pessoal de emergência na assistência às vítimas desta tragédia”.

Na segunda-feira, as autoridades japonesas emitiram um alerta de tsunami que previa ondas de até cinco metros ao longo de praticamente toda a sua costa ocidental, depois de um forte terramoto de magnitude de 7,6 na escala aberta de Richter ter atingido a prefeitura de Ishikawa, no centro da principal ilha do país, Honshu, ao largo da costa do Mar do Japão.