Segundo a agência Ecclesia, D. José Tolentino Mendonça foi o segundo nome a ser anunciado após o angelus e torna-se assim o sexto cardeal português do século XXI e o terceiro a ser designado no atual pontificado.

O novo cardeal junta-se no Colégio Cardinalício a D. José Saraiva Martins, D. Manuel Monteiro de Castro, D. Manuel Clemente e D. António Marto.

O arcebispo português, de 53 anos, será o segundo membro mais jovem do Colégio Cardinalício — D. Dieudonné Nzapalainga, cardeal da República Centro-Africana, tem 52 anos.

O consistório para a criação de novos cardeais está marcado para 5 de outubro, no Vaticano.

Tolentino Mendonça nasceu em Machico, na Madeira, em 15 de dezembro 1965, e foi ordenado padre em 1990. No ano passado, foi nomeado pelo Papa Francisco arquivista e bibliotecário do Vaticano, com a categoria de arcebispo. Tolentino Mendonça ficou a tutelar a mais antiga biblioteca do mundo, substituindo Jean-Louis Bruguès, que assumiu o cargo em 2012.

Padre desde os 24 anos e poeta, mas também ensaísta e professor, Tolentino de Mendonça é formado em teologia bíblica. É autor de dezenas de publicações, especialmente de poesia, mas também de ensaios e textos pastorais, e foi galardoado em 2001 com a ordem do Infante D. Henrique, e em 2015 com a Ordem de Sant'Iago da Espada.

Os 13 novos cardeais nomeados são:

Dom Miguel Angel Ayuso Guixot, mccj – Presidente do Pontifício Conselho para o Diálogo Inter-religioso.

Dom José Tolentino Medonça – Arquivista e Bibliotecário da Santa Romana Igreja.

Dom Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo – Arcebispo de Jakarta.

Dom Juan de la Caridad García Rodríguez – Arcebispo de San Cristóbal de la Habana.

Dom Fridolin Ambongo Besungu, o.f.m. cap – Arcebispo de Kinshasa.

Dom Jean-Claude Höllerich, sj – Arcebispo de Luxemburgo.

Dom Alvaro L. Ramazzini Imeri – Arcebispo de Huehuetenamgo.

Dom Matteo Zuppi – Arcebispo de Bolonha.

Dom Cristóbal López Romero, sdb – Arcebispo de Rabat.

R.P. Michael Czerny, sj – Subsecretário da Seção de Migrantes – Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral

A estes 10 nomes juntam-se ainda dois arcebispos e um bispo que se destacaram pelo "seu serviço à Igreja", disse o Papa.

Dom Michael Louis Fitzgerald – Arcebispo Emérito de NepteDom

Mons. Sigitas Tamkevicius, sj – Arcebispo Emérito de KaunasDom

Mons. Eugenio Dal Corso, psdp – Arcebispo Emérito de Benguela

Pode consultar aqui o comunicado oficial do Vaticano com o currículo dos novos cardeais.

Nomeação de Tolentino como cardeal é reconhecimento de "personalidade ímpar", diz Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que a nomeação de Tolentino de Mendonça como cardeal traduz o “reconhecimento de uma personalidade ímpar”, assim como a presença da Igreja Católica na sociedade portuguesa.

“O Presidente da República manifesta o mais profundo jubilo pela elevação do senhor Dom José Tolentino de Mendonça ao cardinalato, traduzindo o reconhecimento de uma personalidade ímpar, assim como da presença da Igreja Católica na nossa sociedade, o que muito prestigia Portugal”, lê-se numa nota publicada na página da internet da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinha ainda a “excecional relevância” de Tolentino de Mendonça como “filósofo, pensador, escritor, professor e humanista”, recordando que o convidou para presidir às comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, em 2020.

De acordo com a mesma nota, o Presidente da República adianta que tenciona estar presente na cerimónia de imposição do barrete cardinalício.

(Notícia atualizada às 13:05)