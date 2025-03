"A noite foi tranquila e o Papa acordou por volta das 8h00" locais, disse o Vaticano esta manhã.

Na tarde de ontem, o Vaticano informou que o pontífice já não está sob “prognóstico reservado”, face às melhorias registadas.

“As melhorias registadas nos últimos dias consolidaram-se ainda mais, como confirmam os exames de sangue, a objetividade clínica e a boa resposta à terapia medicamentosa. Por estes motivos, os médicos decidiram no dia de hoje retirar o prognóstico reservado”, indicou o serviço de imprensa do Vaticano, no boletim clínico do Papa Francisco, internado desde dia 14 de fevereiro devido a uma pneumonia bilateral.

No entanto, acrescentou a Santa Sé, “tendo em conta a complexidade do quadro clínico e o importante quadro infeccioso apresentado na admissão, será necessário continuar a tratamento médico farmacológico em ambiente hospitalar por mais alguns dias”.

O boletim clínico referiu ainda que “a condição clínica do Santo Padre continua estável”.