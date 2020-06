O papa Francisco pediu hoje o fim do "flagelo do trabalho infantil", que terá aumentado durante a pandemia da covid-19, dizendo que "priva as crianças da infância" e põe em risco o seu desenvolvimento equilibrado.

Depois da habitual audiência geral na biblioteca do palácio apostólico, no Vaticano, o papa lembrou que, na sexta-feira, é o Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, criado em 2002 pela Organização Internacional do Trabalho. “O trabalho infantil é um fenómeno que priva as crianças da infância e põe em risco seu desenvolvimento integral”, disse o papa, acrescentando que, muitas vezes, o trabalho das crianças assume o formato de ” escravidão e reclusão” com consequências físicas e psicológicas. Na atual situação sanitária de emergência devido à pandemia, “muitas crianças e jovens são forçados a trabalhar de maneira inadequada para a idade, para ajudar suas famílias em condições de extrema pobreza”, denunciou o papa. “As crianças são o futuro da família humana: todos temos a tarefa de promover seu crescimento, saúde e serenidade”, apelou o papa. O líder dos católicos exortou ainda as instituições “a porem em prática todos os esforços possíveis para proteger os menores, preenchendo as lacunas económicas e sociais subjacentes à dinâmica distorcida em que estão, infelizmente, envolvidos”. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram