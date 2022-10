O Vaticano anunciou hoje que, "na tarde de sábado, 19 de novembro, por ocasião do 90.º aniversário de uma das suas primas", o Papa Francisco vai viajar até Asti "para se encontrar com os seus familiares numa visita privada".

"No domingo, 20 de novembro, Solenidade de Cristo Rei, o Santo Padre presidirá à Eucaristia às 11:00 da manhã na Catedral de Asti, para se encontrar com a Comunidade Diocesana da qual os pais tinham saído para emigrar para a Argentina. À tarde, o Santo Padre regressará ao Vaticano", informa a mesma nota.

De realçar que os pais e avós paternos do agora Papa Francisco viveram nesta região do Piemonte. Atualmente, ainda vivem nessa zona alguns familiares, que o pontífice não visita desde que foi eleito.

Antes desta visita, o Papa Francisco vai visitar o Bahrein, onde estará entre 3 e 6 de novembro para participar num fórum inter-religioso.

O Papa visitará as cidades de Manama e Awali no âmbito desta viagem e vai participar ainda no “Fórum para o Diálogo: Oriente e Ocidente por uma coexistência humana”.

É a primeira vez que um Papa visita este Estado insular do Médio Oriente, que tem cerca de 1,2 milhão de habitantes, na sua maioria muçulmanos.