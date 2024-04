"Aceitando o convite dos respetivos Chefes de Estado e das Autoridades Eclesiásticas, o Papa Francisco empreenderá uma Viagem Apostólica à Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura de 2 a 13 de setembro. Visitará Jacarta de 3 a 6 de setembro, Port Moresby e Vanimo de 6 a 9 de setembro, Dili de 9 a 11 de setembro e Singapura de 11 a 13 de setembro", informou o Vaticano.

"O programa da viagem será publicado em tempo oportuno", é ainda referido na nota da sala de imprensa da Santa Sé.

O Governo timorense já disponibilizou 10,9 milhões de euros para organizar as atividades de preparação da visita do Papa e uma missão do Vaticano deve visitar o país em junho.