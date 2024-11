"O papa Francisco fará uma viagem apostólica a Ajaccio no dia 15 de dezembro de 2024, por ocasião do encerramento do Congresso sobre Religiosidade Popular no Mediterrâneo", anunciou o diretor do serviço de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, em comunicado.

O jesuíta argentino, que completará 88 anos dois dias depois da viagem, chegará à capital de Córsega às 09h00 locais (08h00 em Lisboa) e partirá pouco depois das 18h00 (17h00 em Lisboa), segundo a agenda publicada pelo Vaticano.

O pontífice fará dois discursos e presidirá uma missa vespertina no Théatre de Verdure du Casone, antes de se reunir com o presidente francês, Emmanuel Macron.

A visita relâmpago está marcada para uma semana após a reabertura da Catedral de Notre-Dame em Paris, mais de cinco anos após o incêndio devastador, para a qual Francisco foi convidado, no ano passado, por Macron.

Diante da surpresa gerada pela viagem, os bispos franceses apontaram o apego do sumo pontífice às "periferias" e as limitações da sua agenda em Roma.

“A estrela da reabertura de Notre-Dame de Paris é Notre-Dame de Paris” e Francisco não quer “desviar a atenção para ele nesta ocasião”, disse o presidente da Conferência Episcopal Francesa, Eric de Moulins-Beaufort.