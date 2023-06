De recordar que o Papa Francisco neste último ano já foi internado após uma infeção respiratória e no final do mês passado foi até forçado a cancelar várias atividades por ter apresentado um quadro febril, segundo o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni.

“O Papa estava cansado, teve um dia muito intenso”, disse o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, à margem de um encontro na embaixada italiana no Vaticano, citado pelos meios de comunicação locais.

Esta foi a segunda vez que Francisco foi hospitalizado no Gemelli. A primeira aconteceu em 4 de julho de 2021, quando passou por uma cirurgia no cólon e ficou dez dias hospitalizado. Desde então, o Papa também sofre de um problema no joelho direito, que o obriga a andar com uma bengala ou cadeira de rodas, mas Francisco garantiu em várias ocasiões que não quer submeter-se a uma cirurgia.