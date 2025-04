Segundo o Vaticano o Papa Francisco recebeu em audiência o Cardeal Marcello Semeraro, Prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos. "Durante o encontro, o Papa reconheceu as virtudes heroicas de Antoni Gaudí, arquiteto espanhol conhecido no mundo todo por ter dirigido a construção da Sagrada Família, em Barcelona", referem em comunicado.

A partir de hoje, portanto, o grande expoente do modernismo catalão é "Venerável" para a igreja católica. E os três padres Pietro Giuseppe Triest, Angelo Bughetti e Agostino Cozzolino também são veneráveis, igualmente por suas virtudes heroicas.

Durante a audiência, o Pontífice também autorizou a promulgação dos decretos relativos à beatificação de Eliswa da Bem-Aventurada Virgem, fundadora da Congregação da Terceira Ordem dos Carmelitas Descalços, hoje Irmãs Carmelitas Teresianas, e do padre missionário italiano no Brasil, Nazareno Lanciotti, mártir.