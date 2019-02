O Papa Francisco pediu hoje aos governos do mundo que combatam “com determinação” as causas do tráfico de seres humanos e defendeu que é necessário denunciar esta “praga”.

Francisco, que falava aos cristãos após a celebração do Angelus, na Praça de São Pedro, Cidade do Vaticano, citou o lema da Jornada Mundial contra o tráfico de pessoas – "Juntos contra o tráfico" -, e assegurou que se trata de "um convite à união de forças para vencer" este problema. "Agradeço a todos os que lutam contra ele, em particular, muitas religiosas. Apelo especialmente aos governos para que as causas desta praga sejam tratadas com determinação e que as vítimas sejam protegidas", vincou. O líder da Igreja Católica acrescentou que todas as pessoas podem ajudar, "denunciando os casos de escravatura de homens, mulheres e crianças". O Papa Francisco notou ainda que é importante "não cair na indiferença" e "abrir os olhos e ver as misérias e feridas de tantos irmãos e irmãs privados da sua dignidade e liberdade", bem como "ouvir o seu grito de auxílio".