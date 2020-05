No sábado, Francisco orará nos jardins do Vaticano por todos os afetados pela pandemia, num evento transmitido pela cadeia televisiva Mondovision.

No domingo passado, cem pessoas já se tinham concentrado na praça de São Pedro, respeitando as distâncias de segurança para seguir as palavras do Papa através de um ecrã gigante.

Puderam ainda aplaudir o papa, que veio cumprimentá-los brevemente à janela.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 346 mil mortos e infetou mais de 5,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Quase 2,2 milhões de doentes foram considerados curados.