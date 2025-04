Trata-se de uma carrinha Dodge Ram branca que Francisco usou na sua viagem de 2016 ao México e que as autoridades mexicanas doaram ao Vaticano, disse à AFP um porta-voz da Conferência Episcopal Mexicana (CEM).

O Papa Francisco visitou cinco regiões do México em 2016, incluindo Ciudad Juárez, na fronteira com os Estados Unidos, onde denunciou que os migrantes estavam a percorrer um "caminho de terrível injustiça".

O caixão do Papa percorreu as ruas de Roma no sábado, diante de cerca de 400 mil pessoas que acompanharam a jornada de despedida na capital italiana, na Praça de São Pedro, no Vaticano, e nos arredores.