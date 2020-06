Com a chegada oficial do verão, por esta altura seriam centenas os voos a descolar e a aterrar diariamente nos aeroportos de Portugal. Contudo, a pandemia da covid-19 obrigou o mundo a recolher-se, e com isso, os céus ficaram desocupados. A forma como a covid-19 tem lentamente sido contida por vários países do mundo, aliada à necessidade da sua retoma económica, tem feito com que o conceito de "turismo", algo que parecia alienígena não há muito tempo, volte a entrar na ordem do dia, especialmente tendo o hemisfério norte entrado no verão.

Passando a haver condições para a retoma de ligações aéreas, viajar por lazer começa a tornar-se uma realidade, ainda que altamente condicionada de país para país. Dentro da sua redoma sanitária, a União Europeia preparou as condições para o turismo voltar a acontecer, especialmente ao retomar a livre circulação de pessoas anteriormente interrompida. Fora da União Europeia continua a ser proibido viajar até ao final do mês.

O Governo português agiu em consonância com o pedido e tornou-o lei, segundo um despacho publicado em Diário da República. Tal como já o vinha fazendo em ocasiões anteriores, o executivo de António Costa salvaguardou no decreto algumas exceções, nomeadamente os países de expressão oficial portuguesa, bem como o Reino Unido, os Estados Unidos da América, a Venezuela, o Canadá e a África do Sul, dada a presença de importantes comunidades portuguesas.

Ainda assim, mesmo garantindo a possibilidade de viajar para estes países, a postura oficial do Governo português é de desincentivar todas as viagens não essenciais para fora do território.

“Para férias e turismo, considere seriamente a oportunidade de conhecer melhor Portugal e de usufruir das excelentes condições que o seu país oferece, para lazer, cultura e bem-estar”, lê-se num folheto do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), criado para dar “recomendações a viagens indispensáveis ao estrangeiro”.

Além disso, o Governo não se compromete com a possibilidade das viagens se tornarem inviáveis devido às medidas tomadas pelos países de destino e recomenda que se contacte as embaixadas portuguesas nesses territórios.

Ferramentas para viajantes em tempos de pandemia Para reforço da informação e assistência aos viajantes portugueses, o Ministério dos Negócios Estrangeiros criou a linha de apoio +351 217 929 755 e o e-mail covid19@mne.pt, direcionado a situações de dificuldade de regresso ao território nacional ou necessidade de serviços consulares de locais, em países condicionados por medidas de restrição à circulação e atividade relacionadas com o COVID-19.

Pode acompanhar a atualização de informação disponibilizada também pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros recorrendo à área dos conselhos aos viajantes.

Pode ainda esclarecer algumas dúvidas gerais sobre viagens e vistos.

Pode registar-se na aplicação móvel gratuita “Registo Viajante”, disponível para dispositivos Android e IOS, permitindo ser imediatamente localizado e contactado em caso de emergência, como catástrofes naturais, acidentes ou atentados. Pode igualmente registar-se no Formulário Registo Viajante.

A plataforma online Re-open EU tem informação em tempo real sobre fronteiras, meios de transporte e serviços turísticos nos Estados-membros. Fonte: Direção-Geral da Saúde

“As autoridades dos países de destino determinam as condições de entrada de cidadãos estrangeiros e não residentes nos seus próprios países, pelo que aconselhamos contactos com as respetivas Embaixadas, caso se pretendam esclarecer as condições de entrada para cidadãos portugueses” respondeu o MNE a uma questão enviada pelo SAPO24.

Estas condições variam de país para país e podem inviabilizar viagens marcadas com antecedência, pelo que planear férias nesta altura tem sempre um elevado grau de risco. Tal situação tornou-se patente na passada semana, quando se soube que vários países da União Europeia proíbem ou restringem a entrada de portugueses mediante critérios epidemiológicos.

Entre os países europeus que estão a condicionar ou mesmo proibir a entrada de portugueses figuram os seguintes:

Áustria

Bulgária

Chipre

Dinamarca

Eslováquia

Estónia

Grécia

Letónia

Lituânia

República Checa

A este lote somam-se também outras nações que não reabriram ainda as suas fronteiras, como, por exemplo, Noruega ou Finlândia.

Em causa está o rácio português de novos casos de covid-19, o segundo pior a nível europeu. Portugal evidenciou um rácio de 23,2 novos casos por cada 100 mil habitantes nos últimos sete dias, um desempenho apenas superado pelos 62,47 verificados na Suécia. Estes números estão acima da fasquia de 20 novos casos por 100 mil habitantes, um limite adotado por alguns países e que ditou restrições ou proibições impostas por vários estados à entrada de cidadãos provenientes destas duas nações.

A seguir apresentamos uma lista com alguns dos destinos para onde os portugueses mais viajam, data de abertura de fronteiras, quarentena e medidas sanitárias em vigor. Incluímos também o plano de voos da TAP para estes países, sobretudo a pensar nos voos para os países de expressão portuguesa ou onde vivem comunidades emigrantes.

Espanha

A partir de quando se pode viajar: 1 de julho

Com ou sem quarentena? Espanha está a impor quarentena obrigatória de 14 dias a quem entre no seu território, independentemente do seu país de origem.

Durante este período, quem esteja nesta situação só pode sair para atividades essenciais (aquisição de alimentos, produtos de farmácia, assistência médica, trabalhos essenciais etc.), tendo de monitorizar a temperatura duas vezes por dia.

Medidas sanitárias: Espanha tem estabelecidos controlos de segurança sanitária na fronteira, como a medição da temperatura, a inspeção visual, a elaboração de base de dados com informações sobre cada visitante e o acompanhamento dos turistas por telefone.

Voos TAP: A partir de julho, vai passar a ter 14 voos por semana de Lisboa para Madrid e Barcelona, passando para 21 em agosto. Também será neste mês onde passará a haver sete voos de Lisboa para Valência. Da capital portuguesa partirão ainda, a partir de julho, três voos semanais para Sevilha e Málaga, passando para sete em agosto.

Notas adicionais: Até julho podem atravessar a fronteira apenas veículos de transporte de mercadorias e trabalhadores que tenham que se deslocar por razões profissionais.

França

A partir de quando se pode viajar: 15 de junho

Com ou sem quarentena? Os viajantes portugueses não têm de apresentar uma declaração justificando a viagem, nem têm de ficar em quarentena à chegada, ou seja, é possível viajar livremente para França.

No entanto, se apresentar sintomas de infeção por Covid-19 durante exames de saúde na fronteira, poderá sujeitar-se a quarentena ou isolamento, independentemente da sua nacionalidade.

Voos TAP: A TAP está neste momento apenas a realizar dois voos por semana de Lisboa para Paris. Em julho, o número vai passar para 14 voos semanais, e em agosto para 28.

No que toca a voos a partir do Porto para a capital francesa, a operação só começa em julho, com três voos por semana, subindo para sete em agosto.

Lisboa vai passar também a ter dois voos por semana para Nice e Lyon em julho, tornando-se sete em agosto. A partir desse mês, vão também começar a haver sete voos por semana de Lisboa para Marselha e Toulouse.

Itália

A partir de quando se pode viajar: 15 de junho

Desde 3 de junho que a Itália levantou todas as restrições de viagem a partir de países da União Europeia.

Portugal tinha decretado desde 10 de março a suspensão de todos os voos de e para o território italiano, tendo prorrogado o prazo desta medida até 15 de junho, quando prescreveu. Por isso mesmo, já é possível viajar livremente para Itália.

Com ou sem quarentena? Não é obrigatório fazer quarentena ao entrar em Itália se vier de Portugal, mas se tiver passado por um país fora da União Europeia ou do Espaço Schengen até 14 dias antes da viagem, o isolamento é obrigatório.

Medidas sanitárias: Apesar da circulação entre regiões italianas ser, neste momento, livre, cada região pode decidir autonomamente que tipo de medidas a usar para detetar potenciais infetados com o coronavírus.

Por exemplo, nas regiões de Lazio e Campânia há controlo e medição da temperatura de todos os passageiros que chegam à região de comboio, avião ou barco. Quem exceder a temperatura de 37,5 graus será isolado e submetido a um teste rápido para o coronavírus.

Já na Apúlia, todas as pessoas que cheguem de outras regiões ou do estrangeiro, em meios de transporte públicos ou privados, devem preencher um formulário no site institucional da região. Os viajantes devem declarar o local de origem e o município em que se irão hospedar e registar a lista dos locais visitados e das pessoas que conheceram durante a estadia.

Voos TAP: A TAP neste momento tem ainda a atividade aérea suspensa para Itália. A partir de julho, vai passar a ter 14 voos por semana de Lisboa para Milão e Roma, passando para 21 em agosto. Também será neste mês onde passará a ter três voos de Lisboa para Veneza.