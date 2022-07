O Manchester United informou esta manhã que Cristiano Ronaldo falhou o regresso aos treinos por motivos familiares, notícia que causou esta segunda-feira um alvoroço no mercado de transferências.

O internacional português, que regressou ao Manchester United em agosto de 2021, 12 anos depois de ter trocado os ‘red devils’ pelo Real Madrid, tem mais um ano de contrato, mas, segundo a imprensa britânica, quer deixar a formação orientada por Erik ten Hag.

As notícias circularam no fim de semana e dão conta de dois grandes motivos para a insatisfação de Ronaldo: primeiro, o português de 37 anos que disputar a Liga dos Campeões na próxima época, competição para a qual o United não se conseguiu qualificar na última temporada; segundo, CR7, apesar de ser fã do novo treinador holandês e de amar o clube onde venceu a primeira Chmapions e Bola de Ouro da carreira, não sente ambição do emblema neste mercado de transferências, não antevendo assim a construção de um plantel competitivo o suficiente para conquistar títulos.

Este último ponto é essencial porque, apesar da idade, Cristiano ainda se vê a jogar a um alto nível. E os números confirmam-no, no regresso aquela que é considerada por muitos a melhor liga do mundo marcou 24 golos e disputou até às últimas jornadas, com Son Heung-min e Mohamed Salah, o título de melhor marcador da competição.

Atualmente, há vários cenários em cima da mesa. Um deles arrasta-se há várias semanas: Bayern Munich. Apesar do clube bávaro já ter desmentido oficialmente qualquer contacto por Cristiano Ronaldo, a insistência do FC Barcelona em Robert Lewandowski - e do próprio jogador em mudar-se para a Catalunha - podem abrir a porta do clube alemão ao português.

Um eventual regresso ao Real Madrid também tem sido posto em cima da mesa, sobretudo depois de os Merengues terem partilhado no fim de semana, nas redes sociais, uma compilação dos melhores golos de Ronaldo ao serviço do clube na Champions.

Hoje foi noticiado pelo The Athletic que o Chelsea está a considerar a aquisição do português, depois de Todd Boehly, o novo dono do clube, ter estado reunido com Jorge Mendes. Já o jornal espanhol As fala mesmo na possibilidade de os londrinos estarem a construir uma super equipa, garantindo que os representantes de Neymar também estiveram na capital inglesa a negociar uma eventual saída do brasileiro de Paris.

No entanto, Boehly garante que a decisão será totalmente tomada por Thomas Tüchel. O alemão já treinou Neymar no PSG, na temporada em que os parisienses chegaram à final da liga milionária e o brasileiro jogou algum do seu melhor futebol. De Ronaldo é apenas um fã confesso. Os medos residirão na possibilidade de duas superestrelas como os nomes mencionados poderem afetar o equilíbrio do balneário.

O Sporting CP, que nesta próxima época vai disputar a Liga dos Campeões, também tem sido apontado como possível destino para CR7.

Em Itália, a AS Roma, de José Mourinho, também tem sido tomada como opção, apesar de o facto de não estarem qualificados para a Champions a descartar do lote de candidatos. Por outro lado, o Inter de Milão, que tem estado particularmente ativo neste mercado, com as contratações de Romelu Lukaki, Paulo Dybala e Onana, poderia ser um destino.

O Manchester United já garantiu que o jogador português não está à venda. Mas a verdade é que a notícia de que, ao contrário dos outros internacionais, Ronaldo não se juntou ao grupo para começar a preparar a pré-época alimenta os rumores de que Old Trafford poderá deixar a casa do "SIIIIIIIIII".