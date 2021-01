“No quadro da atual pandemia relacionada com o novo coronavírus, por razões de saúde pública e da salvaguarda de todos, a Parquegil e a Telef decidiram proceder à suspensão dos seus serviços de concessão a partir do dia 23 de janeiro [sábado], e até ao final do mês de fevereiro”, lê-se numa publicação da Câmara de Vila Nova de Gaia no seu ‘site’ oficial.

Esta autarquia aponta que “tomou esta decisão e fará com que o estacionamento de rua no concelho, nas áreas concessionadas a estas empresas, não seja taxado durante este período, assumindo o pagamento às empresas”.

Esta decisão ocorre na segunda semana consecutiva em que Portugal regista máximos de casos de infeção pelo novo coronavírus e de mortes associadas à covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.075.698 mortos resultantes de mais de 96,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, enquanto em Portugal morreram 9.686 pessoas dos 595.149 casos de infeção confirmados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.