O advogado assegurou na quarta-feira à noite nunca ter sido notificado nem ouvido a propósito desta investigação.

“A única coisa que eu tenho dessa hipotética burla — que não existe, que nunca aconteceu – é um ‘email’ do DIAP a dizer que contra mim não corria absolutamente nada naquela data em que já tinha sido anunciada, em abril, (…) um ‘email’ meu a questionar e um ‘email’ posterior do DIAP a dizer que não existia nada”, declarou.

Pedro Pardal Henriques acrescentou que aguarda com tranquilidade a situação.

“Aguardamos com tranquilidade, com a mesma tranquilidade que tenho para enfrentar todas as lutas (…), a mesma tranquilidade com que estarei para me defender de qualquer hipotética burla que não existe, por isso estou perfeitamente descansado”, acrescentou.

Questionado se esta situação o enfraquece enquanto porta-voz do SNMMP, Pardal Henriques respondeu negativamente, garantindo que mantém a mesma determinação em todas as causas.