* Por Catarina Falcão (Agência Lusa) em Paris

"Eles [polícias] estão mais organizados desta vez, as ruas estão bloqueadas nos Campos Elísios, portanto agora vamos juntar-nos à Marcha do Clima", disse Youri, "colete amarelo" vindo de Vosges, em declarações à agência Lusa.

Questionado se não há uma certa contradição entre pertencer a um movimento que começou exactamente contra o aumento do preço dos combustíveis e juntar-se a uma marcha que alerta para o aquecimento global, Youri considerou que não.

"O problema é da economia e do sistema, pedir a diminuição dos impostos e ser ecologista é possível. Temos o dinheiro suficiente para fazer com que toda a gente viva bem e para proteger as gerações do futuro, com uma política ecológica mais eficiente", afirmou Youri.

A Marcha do Clima, prevista para a Praça Republique, acontece depois do almoço e já estava previamente marcada e autorizada e, segundo a Lusa conseguiu apurar junto de vários "coletes amarelos", haverá muitos manifestantes que se juntarão a esta iniciativa.

Ao contrário de outras manifestações e ações de solidariedade, esta manifestação manteve-se, alterando apenas o seu itinerário.

Nos Campos Elísios, os manifestantes continuam a envolver-se em confrontos com a polícia, lançando garrafas e pedras contra os agentes da ordem. Alguns grupos de jovens vestidos de preto e com a cara tapada fazem buracos no chão para retirar os paralelos e, em seguida, arremessá-los contra a polícia. Isto fez com que Elise, "colete amarelo", tenha parado e confrontado diretamente os jovens.

"Não estou de acordo com esta degradação, não vamos partir tudo só porque o senhor Macron faz o que quer. É preciso acabar com a ideia que somos todos delinquentes, alguns sim, mas a maior parte só se quer manifestar em paz", disse Elise, mãe de quatro filhos vinda da Normandia, à agência Lusa.