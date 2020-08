A medida foi anunciada na quinta-feira pelo primeiro-ministro, Jean Castex, que admitiu que a pandemia “está a ganhar terreno” em França e que as autoridades têm de fazer tudo o que é possível “para evitar um novo confinamento”.

Castex admitiu que o aumento do número de casos nas últimas semanas, atribuído sobretudo a férias passadas com familiares e amigos, ocorreu mais cedo do que as autoridades esperavam.

O primeiro-ministro disse também que há agora 21 departamentos (em 89) que estão classificados como zonas vermelhas devido ao aumento do número de casos.

Horas depois do anúncio de Castex, a polícia de Paris ordenou o uso obrigatório de máscara para todas as pessoas que circulem a pé nas ruas da capital a partir das 08:00 de hoje (07:00 em Lisboa), à semelhança do que acontece já em Marselha.

O uso de máscara também passa a ser obrigatório para ciclistas e pessoas que usem outros meios de transporte abertos, mas não para quem circule em carros particulares.

Depois de ter registado poucas centenas de novas infeções diárias em maio e junho, este número começou a aumentar em julho e subiu para mais de 6.000 novos casos em 24 horas na quinta-feira.

A França contabilizava, até quinta-feira, mais de 30.500 mortos devido à pandemia, sendo o terceiro país da Europa com maior número de vítimas mortais, depois do Reino Unido e da Itália.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 826 mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo mais de 1.800 em Portugal.