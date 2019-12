Os documentos, que tinham sido apresentados pelo Partido Ecologista Os Verdes (PEV) e pelo Partido Comunista Português (PCP), foram aprovados por maioria.

O diploma do PEV pede a suspensão das dragagens no rio Sado, tendo sido aprovado com os votos favoráveis do PSD, PCP, PAN, BE e Livre, contra do PS e do CDS-PP e com as abstenções do Iniciativa Liberal e Chega.

Já a votação da proposta do PCP, que defende a adoção de medidas de proteção do Estuário do Sado, foi dividida por pontos (a pedido do PS), sendo todos os pontos aprovados por maioria, um deles com os votos contra do Iniciativa Liberal.

Por outro lado, foram chumbados dois projetos de resolução, do PAN e do BE, que recomendam ao Governo que revogue a autorização concedida à Administração do Porto de Setúbal para levar a cabo as dragagens no rio Sado.

A votação destes projetos de resolução contra as dragagens no rio Sado ocorreu um dia depois da sua discussão em plenário, e da realização de uma concentração de protesto, que juntou cerca de uma centena de pessoas em frente às escadarias da Assembleia da República, em Lisboa.

Na reunião em plenário, além dos projetos de resolução esteve também em discussão uma petição, subscrita por 13.075 pessoas e entregue em janeiro na Assembleia da República, que pede a adoção de medidas de defesa da Reserva Natural do Sado.