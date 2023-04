A sessão solene do 25 de Abril vai começar às 11h30, ao contrário do que é habitual, uma vez que às 10h se irá realizar a cerimónia de boas-vindas a Luiz Inácio Lula da Silva, que termina a sua visita de Estado a Portugal iniciada no sábado.

A participação do chefe de Estado brasileiro numa sessão na Assembleia da República no dia da Revolução dos Cravos esteve envolta em polémica, e mereceu fortes críticas da Iniciativa Liberal e do Chega, partido que anunciou uma manifestação de repúdio em frente ao parlamento.

Além desta ação de protesto anunciada pelo Chega, estão previstas mais três concentrações em locais próximos à Assembleia da República durante a manhã, de acordo com a PSP, que reforçará o policiamento com várias valências, incluindo o corpo de intervenção.

Depois da sessão de boas-vindas, que contará com intervenções de Lula da Silva e do presidente da Assembleia da República, os serviços parlamentares irão decorar a Sala das Sessões com os tradicionais cravos vermelhos, e, na varanda do Palácio de São Bento, a bandeira do Brasil será substituída pelo pavilhão presidencial.

Às 11:30, está previsto o início da sessão solene comemorativa do 25 de Abril, com discursos dos oito partidos com assento parlamentar, por ordem crescente de representatividade: Livre, PAN, BE, PCP, IL, Chega, PSD e PS.

Discursará ainda o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, cabendo a última intervenção, como é habitual, ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Esta sessão já não contará com a presença de Lula da Silva que, após a cerimónia de boas-vindas, segue para Madrid, com uma agenda que inclui reuniões com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, Filipe VI de Espanha e ainda um fórum empresarial.

Da parte da tarde, entre as 15:30 e as 18:00, o parlamento estará aberto ao público, assim como a residência do primeiro-ministro, em São Bento, estando previsto que os visitantes possam “circular diretamente” entre os dois espaços.

Nos jardins do Palacete de São Bento, haverá também, a partir das 14:30, um programa com forte tónica cultural, que incluirá danças, espetáculos infantis, oficinas de prática artesanal ou ainda concertos, como o da fadista Ana Moura.

Ao mesmo tempo, decorre o habitual desfile popular pela Avenida da Liberdade, em Lisboa, promovido por mais de 40 organizações da sociedade civil, partidárias e sindicais, entre as quais a Associação 25 de Abril, PCP, Bloco de Esquerda, PS, BE, ou ainda as centrais sindicais CGTP e UGT.

Ao contrário dos últimos dois anos, em que organizou uma iniciativa própria, a Iniciativa Liberal vai também integrar este desfile, segundo disse fonte oficial do partido à Lusa.

Ainda durante a tarde, pelas 15:00, Marcelo Rebelo de Sousa irá participar, no Palácio de Belém, na cerimónia de tomada de posse dos três novos juízes do Tribunal Constitucional, em substituição de João Caupers, Pedro Machete e Lino Ribeiro.