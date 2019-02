“Estamos a crescer mais que a média de todos, estamos a investir mais do que aqueles que crescem mais do que nós, estamos a diminuir mais a dívida, a consolidar mais o orçamento e, sobretudo, a reduzir mais o desemprego do que aqueles que estão a crescer mais do que nós”, disse o primeiro-ministro.

António Costa respondia a uma série de questões colocadas pelo CDS-PP durante o debate da moção de censura apresentada por aquele partido, que decorreu no parlamento, em Lisboa.

O deputado centrista João Almeida defendeu que existem vários países europeus a crescer mais do que Portugal e questionou se isso não será “um ato falhado” da governação socialista.

“Estamos numa trajetória saudável e é essa trajetória que temos de conseguir manter para não voltar à trajetória dos governos de vossas excelências, onde nada disto acontecia”, salientou o líder do executivo.