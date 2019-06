Na reunião de hoje da conferência de líderes parlamentares, foram ainda marcadas as datas para as votações finais em plenário dos relatórios das comissões de inquérito em curso na Assembleia da República.

Os relatórios sobre as consequências e responsabilidades políticas do futuro de material militar na base de Tancos e sobre as rendas excessivas na energia serão votados pelos deputados em 03 de julho.

No último plenário da sessão legislativa e da legislatura, em 19 de julho, sobe para votação o relatório da segunda comissão de inquérito referente à recapitalização e gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Por acordo entre todas as bancadas, na reta final dos trabalhos parlamentares, prescindiu-se do agendamento de iniciativas legislativas de cada um dos grupos parlamentares, tendo em vista possibilitar a discussão das petições que se encontram por agendar.