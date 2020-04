Na sessão, marcada para as 09:00 locais (08:00 em Lisboa), será votada no Congresso dos Deputados, a câmara baixa do parlamento espanhol, tudo indicando existir uma maioria confortável de formações políticas que apoiam a iniciativa do Governo socialista, incluindo a maior da oposição, o Partido Popular, de direita.

Sábado passado, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou o prolongamento do estado de emergência até à meia-noite de 25 de abril, para travar a covid-19 numa altura em que, tudo indica, está “superado o pico” desta pandemia.

Na altura, o chefe do Governo avançou que as medidas de contenção que incluem o confinamento em casa para todos, salvo os que trabalham em serviços essenciais, iriam continuar, mas que estava a estudar a possibilidade de, a partir de segunda-feira 13 de abril, ser autorizado o regresso ao trabalho daqueles que não podiam fazê-lo a partir de casa.

O estado de emergência começou em 15 de março e impôs uma série de restrições à mobilidade dos cidadãos, que foram depois alargadas, com medidas adicionais, como o controlo nas fronteiras ou o fecho provisório de atividades económicas não essenciais.

O confinamento foi inicialmente aprovado por duas semanas, às quais foram acrescentadas mais duas, a partir de 29 de março e até 11 deste mês.

Apesar do agravamento da evolução nos últimos dois dias, as autoridades sanitárias espanholas estão convencidas de que o pico da pandemia foi alcançado, mas alertam para a necessidade de consolidar a tendência detetada.