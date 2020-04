Este debate de atualidade, a pedido do Governo e com um membro do executivo a designar, faz parte de uma ordem de trabalhos provisória para o plenário de quinta-feira que foi hoje divulgada na súmula da conferência de líderes realizada na semana passada.

No entanto, ficou salvaguardado que esse debate só ocorrerá caso não seja necessário debater e votar a autorização para uma terceira renovação do estado de emergência, caso esta venha a ser solicitada.

Da agenda provisória de quinta-feira faz ainda parte a apresentação e discussão do relatório sobre o segundo período do estado de emergência (que vigorou entre 03 e 17 de abril) e o debate de, pelo menos, duas propostas de lei do Governo: uma que prevê um regime excecional para a celebração dos acordos de regularização de dívida no âmbito do setor da água e do saneamento de águas residuais e outra que garante a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia.

No entanto, deram já entrada no parlamento outras duas propostas de lei – uma que traduz a redução da taxa de IVA de 23 para 6% para produtos como as máscaras de proteção individual e o gel desinfetante e outra que altera o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica – que poderão também a fazer parte da agenda final, que será fixada pela conferência de líderes parlamentares na quarta-feira.