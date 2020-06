A proposta contou com votos favoráveis apenas do proponente e do PAN, a abstenção da Iniciativa Liberal e os votos contra de PS, PSD, PCP, BE, CDS-PP, PEV e da deputada não inscrita, Joacine Katar Moreira.

O Chega propunha a constituição de "uma comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de averiguar todos os procedimentos e contratos de aquisição, por ajuste direto, de equipamentos de proteção individual, no âmbito do combate à pandemia" de covid-19.

No documento, o deputado único do Chega, André Ventura, defendia que a forma como o combate à pandemia está a ser feito em Portugal "tem estado envolta em algumas polémicas, imprecisões e erros táticos e técnicos que importa apontar".

Em concreto, André Ventura referia atrasos do Ministério da Saúde no início da pandemia no reforço do stock de medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos de proteção individual, que, segundo o deputado, levaram a dificuldades de proteger os profissionais de saúde.