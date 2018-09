No texto sobre o catedrático de Direito e que foi proposto pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, sustenta-se que "muitas gerações de juristas formados em Coimbra recordam com saudade o seu conhecimento e as suas qualidades científicas e pedagógicas".

"Na Universidade de Coimbra exerceu múltiplos cargos, desde presidente do Conselho Diretivo da Faculdade de Direito até reitor. Foi sempre um cidadão empenhado na causa da educação e na vida do seu país, fazendo ouvir a sua voz respeitada em diversas ocasiões", salienta-se no documento que teve aprovação por parte de todas as bancadas.

No voto aponta-se igualmente que Rui Alarcão, "enquanto membro da Comissão Redatorial do Código Civil, deixou a sua impressão digital numa das principais referências do ordenamento jurídico português".

"Foi ainda membro do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Nacional do Ensino Superior. A República Portuguesa reconheceu esta vida exemplar com várias distinções honoríficas: Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo, Grã-Cruz da Ordem de Sant'Iago da Espada e Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique", acrescenta-se.