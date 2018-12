O documento do BE, aprovado na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, refere ser “da maior pertinência” ouvir, “em sede da Assembleia da República, os protagonistas do atual conflito laboral no Porto de Setúbal”.

Em declarações à agência Lusa no final da sessão, o presidente daquela comissão parlamentar, Hélder Amaral, disse que a audição da ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, só deverá acontecer “depois do Natal” por motivos de agenda, sendo que, antes, deverá ser ouvida a Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS) e o SEAL.

O Porto de Setúbal está praticamente parado há um mês devido à recusa dos estivadores eventuais em se apresentarem ao trabalho, em protesto contra a situação de precariedade em que se encontram, alguns há mais de 20 anos.

Os estivadores eventuais, sem contrato de trabalho e sem quaisquer regalias, além do salário que recebem por cada turno realizado, representam cerca de 90% da mão-de-obra disponível no Porto de Setúbal, pelo que a recusa em se apresentarem ao trabalho inviabiliza qualquer operação de movimentação de cargas.

As empresas concessionárias dos diferentes terminais do Porto de Setúbal dizem-se disponíveis para integrar nos seus quadros de pessoal um total de 56 trabalhadores eventuais, de acordo com a exigência do SEAL, mas há matérias que têm inviabilizado o acordo entre as partes, mesmo nas negociações sob mediação do Ministério do Mar, realizadas na semana passada.