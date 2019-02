O Parque de Campismo e Caravanismo de Braga teve, em 2018, mais de 102 mil euros de receita, registando um aumento de entradas e dormidas e uma estadia média de 1,96 pessoas por noite, anunciou hoje a autarquia.

Em comunicado enviado à Lusa, a Câmara Municipal de Braga refere que a tendência de crescimento daquele equipamento "se verifica desde 2014" e que, em relação a 2017, o Parque de Campismo e Caravanismo da cidade registou uma subida de 2,86% nas entradas e de 5% nas dormidas, o que se traduz na estadia média de 1,96 pessoas por noite.

Segundo a autarquia, em 2018 deram entrada 8.416 campistas, com a maioria (6.586) a serem provenientes do mercado externo, enquanto os restantes (1.830) são provenientes do mercado nacional.

Portugal, Espanha, Holanda e Bélgica continuam a ser os principais mercados emissores, registando-se ainda a entrada de campistas de países como a França, Alemanha, Reino Unido, Itália e Suíça.

Em relação às dormidas, 2018 encerrou com um total de 16.505 dormidas, registando-se mais 842 que em 2017, com a maioria das dormidas a serem feitas por turistas do mercado interno (48,92%), 16,26% do mercado holandês e 1,13% do mercado espanhol.

Quanto à receita, em 2018 registou-se um aumento de 10%, com os valores a atingirem 102.097,90 euros.

"Este crescimento foi potenciado por uma maior eficiência no controlo das tipologias de alojamento e ainda pela reserva anual de espaço a clientes de longa duração, sobretudo na época baixa com o aproveitamento da utilização do Parque de Campismo por parte de estudantes da Universidade do Minho, empresas, assim como portugueses/estrangeiros que visitam Braga várias vezes por ano", aponta a autarquia.