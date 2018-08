A zona de lazer do Choupal está a ser requalficada e vai ter um percurso pedonal iluminado, um anfiteatro e um miradouro.

O Parque do Choupal, em Castelo de Paiva, está a ser alvo de obras de requalificação. A zona de lazer, situada junto ao rio Douro, vai contar com um trilho iluminado, um anfiteatro na foz do rio Arda, e com um miradouro.

O presidente da câmara de Castelo de Paiva, Gonçalo Rocha, diz queo objetivo é criar "um espaço muito bonito, mesmo junto ao rio Douro, com a sua plataforma requalificada e com ótimas condições de lazer".

Os percursos pedonais vão potenciar a zona arborizada e a sua utilização é livre não só de dia mas também de noite, devido à iluminação que vai ser incorporada.

Já o anfiteatro vai surgir de um enrocamento que existe na confluência dos rios Arda e Douro, permitindo a realizaçã de várias atividades de animação no local.

O espaço conta também com um miradouro junto ao Douro, com vista para a frente de rio e para a praia fluvial.

Conta também com zona de merendas equipada com mesas e churrasqueira, a poucas dezenas de metros do extenso areal que é frequentado, nos meses de verão, por milhares de banhistas. No local está também a ser montado um bar de apoio.

Gonçalo Rocha acrescentou, a propósito, que a autarquia já está a trabalhar no processo de certificação da praia fluvial do Choupal, o que permitirá reforçar a atratividade do espaço.

As obras em curso representam um investimento global da câmara de cerca de 200 mil euros, verba que já inclui a expropriação de terrenos.

A zona de lazer do Choupal situa-se na freguesia de Pedorido, nas proximidades do ponto onde começa o percurso pedonal de dez quilómetros, junto ao rio Douro, com passadiços em madeira.

Entre a praia fluvial e o início do percurso pedonal existirá um parque de estacionamento de automóveis, intervenção que está prevista para a próxima fase, assim como a construção de dois parques infantis.