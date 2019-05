O despacho do ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, que determina o apoio pelo Fundo Ambiental ao projeto-piloto para a Gestão Colaborativa do PNTI em 2019, foi publicado hoje em Diário da República.

É definida uma dotação "até ao montante de 30 mil euros" para o apoio técnico e operacional necessário à concretização e dinamização das ações previstas no Plano de Valorização do PNTI 2018-2022.

As ações de promoção e de valorização do PNTI são as que recebem a maior fatia financeira, com uma dotação até 126.500 euros, destinados à promoção e melhoria das condições de visitação, elaboração de um plano de comunicação e criação de um roteiro estratégico de desenvolvimento turístico.

Já para as ações de compatibilização da gestão cinegética com a conservação da natureza e biodiversidade, apoiadas em investigação e monitorização de espécies emblemáticas do PNTI, está destinada uma verba até 77.566 euros.