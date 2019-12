Ao fim da manhã, o presidente da Autoridade Nacional Independente das Eleições (ANIE), Mohamed Charif, informou que a taxa de participação no escrutínio presidencial, que tem sido fortemente contestado pela oposição argelina e nas ruas daquele país, situava-se nos 7,92% às 11:00 locais (10:00 em Lisboa).

Charif precisou também que 90% das cerca de 61 mil assembleias de voto distribuídas pelo país tinham aberto às 08:00 locais (09:00 hora de Lisboa) e que cerca de 6% tinham registado perturbações.

Nas eleições presidenciais de 2014, a taxa de participação registada à mesma hora era ligeiramente superior, 9,15%. Nesse ano, a taxa de abstenção rondou os 50%.

A maioria dos observadores do ato eleitoral espera hoje uma forte abstenção por parte dos eleitores argelinos, devido à contestação liderada pelo movimento popular “Hirak”, que se opõe à realização das presidenciais, convocadas pelo poder interino, e que apelou ao boicote do escrutínio.

O movimento, que saiu pela primeira vez para as ruas argelinas em fevereiro, considera que a votação de hoje visa garantir a sobrevivência do “sistema” que vigora no país há quase seis décadas.