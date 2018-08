No dia em que o PEV lançou uma ação nacional em defesa do transporte ferroviário, denominada 'Comboios a Rolar, Portugal a Avançar', o partido deu uma conferência de imprensa à porta da estação de comboios de Santa Apolónia, em Lisboa, para explicar a iniciativa, que passa por visitar e viajar nas linhas ferroviárias nacionais com mais problemas e com mais falta de investimento, até 22 de Setembro.

“Para 'Os Verdes', é estruturante a ferrovia em Portugal: para o desenvolvimento do nosso país, por razões ambientais, para o bem-estar da população e para quebrar as assimetrias regionais. Esta iniciativa visa introduzir e mostrar que para 'Os Verdes' este será um pilar fundamental da nossa luta no próximo Orçamento do Estado, nas próximas iniciativas que aí vêm, no ano parlamentar”, explicou Manuela Cunha, da Comissão Executiva Nacional do PEV.

A dirigente reconhece que o atual Governo está a investir no setor “como há muito tempo” não acontecia, recordando que há mais de uma década “que não havia investimento” na ferrovia. Contudo, ressalva, esse investimento continua a ser canalizado para a via férrea.

“Nós atualmente estamos, como pão para a boca, a necessitar de investimento no material circulante. Durante anos não se investiu, não se adquiriu novo material circulante. Esta não é uma responsabilidade deste Governo, mas que vem desde há muitos anos a esta parte. No entanto, agora é preciso inverter, adquirir novo material e tomar medidas urgentes para que o material que está disponível em Portugal, ou que vamos alugar ou que vamos comprar ao estrangeiro, seja posto o mais rapidamente possível ao serviço dos portugueses”, defendeu Manuela Cunha.