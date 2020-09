“Este foi um verão perdido. O Governo deveria ter aproveitado para se preparar para o outono e inverno, mas em vez disso passou o tempo de crise em crise, de recuo em recuo. Corrigir um ou dois erros faria sentido, mas quando o Governo contabilizou 12 recuos até agora, a única conclusão é incompetência em série”, afirmou o líder do principal partido da oposição.

Em resposta durante o debate semanal na Câmara dos Comuns, o primeiro desde que o parlamento fechou para as férias do verão, Boris Johnson disse assumir “total responsabilidade sobre tudo o que aconteceu durante este Governo” ao longo do tempo que esteve em funções.

Porém, invocou o “sucesso” do Governo em “virar a maré desta pandemia, apesar da negatividade e constantes ataques da oposição”, apontando para a redução da mortalidade e do número de pessoas hospitalizadas com covid-19 no Reino Unido.

O Governo britânico tem sido acusado de ter recuado sobre várias decisões, como mudar o sistema de avaliação dos exames dos alunos do secundário à ultima da hora, aceitando as notas dos professores em vez de aplicar um modelo informático desenvolvido durante vários meses, recomendar o uso de máscaras em espaços fechados, o que recusou durante várias semanas, e suspender o lançamento de uma aplicação informática para rastrear casos de infeção, cujo funcionamento considerou decisivo para o desconfinamento.