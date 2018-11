João Lourenço é Presidente da República Popular de Angola desde setembro de 2017. Pela primeira vez, está de visita de Estado a Portugal e as expectativas vêm não só do lado português como também do lado angolano.

MPLA sublinha relação histórica e quer "passar em revista" o tema da cooperação



O partido político no poder - Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) - afirma que a visita de Estado de João Lourenço a Portugal é um momento oportuno para rever a cooperação entre os dois países e para "reforçar as relações" que considera "históricas".

"A visita do Presidente João Lourenço enquadra-se no âmbito das relações diplomáticas que existem entre Angola e Portugal. Existem vários acordos de cooperação, em vários domínios, e creio que é uma oportunidade para se passar em revista as relações de cooperação entre os dois países", frisou a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, em declarações à agência Lusa.

O MPLA refere também que Angola é um país aberto a todos os Estados do mundo, com relações bilaterais e multilaterais, "que se pauta por uma cooperação fraterna e vantajosa entre os Estados".

Luisa Damião lembra que, apesar dos "momentos altos e momentos baixos nas relações" que existem entre Estados, o mais importante é aproveitar o "bom momento, para reforçarmos as relações e cooperar naquelas áreas que possam beneficiar os dois povos".