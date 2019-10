A história do instituto foi recordada à agência Lusa pela sua fundadora, Maria Saldanha Ribeiro, que em 1990 reuniu esforços com um conjunto de magistrados e psicólogos para promover a mediação familiar em Portugal, até então inexistente.

Chegada da Bélgica e sem emprego, Maria Saldanha Ribeiro começou a trabalhar no Tribunal de Família, onde abriu o primeiro gabinete de psicologia com o apoio de uma funcionária do Ministério da Justiça.

“Comecei a receber as pessoas e a aperceber-me que os juízes entregavam as crianças às mães e os pais apenas tinham poder de vigilância, vendo as crianças de 15 em 15 dias”, recordou a psicóloga em entrevista à agência Lusa.

Para Maria Saldanha, a situação não era justa e questionava-se: “Então as pessoas não podem estar ao leme na vida das crianças só porque se divorciam”.