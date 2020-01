“Aquilo que nos parecia mais correto era potenciar as empresas de manutenção das carruagens – o que significaria também mais emprego – e aumentar o número de carruagens e a frequência da passagem dos comboios na Ponte 25 de Abril, não esquecendo a articulação com as carreiras que estão ao serviço da Fertagus”, disse Aristides Teixeira.

Após a apresentação púbica, acrescentou, a Comissão irá tomar uma primeira posição pública contra a redução de lugares sentados nos 18 comboios da Fertagus, por considerar que são necessárias outras medidas para fazer face ao aumento do número de passageiros.

A concessão ferroviária na Ponte 25 de Abril foi atribuída à Fertagus na sequência de um concurso público internacional. Os comboios da Fertagus fazem a ligação entre as estações de Roma-Areeiro (em Lisboa) e a cidade de Setúbal, realizando uma média de 149 viagens por dia, o que permite retirar diariamente da ponte cerca de 30 mil carros.

O ano passado, a Fertagus transportou diariamente mais de 98.000 passageiros, o que traduz um aumento de 40% face ao ano anterior.

O Conselho de Ministros de 12 de dezembro do ano passado aprovou um diploma que prorroga até setembro de 2024 o prazo do contrato de concessão da travessia ferroviária do Tejo à Fertagus, entretanto já publicado em Diário da República.

O Governo justificou a prorrogação do contrato com a necessidade de assegurar a reposição do equilíbrio económico e financeiro da concessão, uma vez que foram impostas novas obrigações à empresa, que não estavam previstas no contrato inicial, no âmbito da implementação do novo sistema tarifário da área metropolitana de Lisboa.

Na cerimónia de assinatura do contrato de prorrogação da concessão à Fertagus, a presidente executiva da empresa, Cristina Dourado, afirmou que a prorrogação da concessão iria “permitir a manutenção de um serviço público ferroviário de transporte de passageiros entre Lisboa e Setúbal de qualidade”.

“Temos investimentos previstos nas mais diversas áreas, para podermos continuar com a operação e renovar os equipamentos [?], temos uma carteira de investimentos previstos com algum significado nestes quatro anos e nove meses”, disse na ocasião a presidente executiva da Fertagus, que considerou prematuro avançar com valores, alegando que o processo não estava ainda a esse nível de discussão.

A apresentação pública da nova Comissão de Utentes da Fertagus está marcada para as 09:30 de quinta-feira, junto à Escola Básica Luís de Camões, no Areeiro, em Lisboa.