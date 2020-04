“Todos aqueles que se desloquem interilhas irão ter de fazer período de quarentena na ilha de chegada. No caso concreto de São Miguel, atendendo às cadeias de transmissão que nós temos neste momento e, sobretudo, a esta cadeia originária da Povoação e que se encontra ainda ativa, todos aqueles que saiam da ilha de São Miguel e se desloquem interilhas terão de fazer previamente um teste de diagnóstico por infeção pelo novo coronavírus”, revelou hoje o responsável máximo da Autoridade de Saúde Regional dos Açores.

Tiago Lopes falava no ponto de situação diário sobre a evolução do surto de covid-19 no arquipélago, feito em Angra do Heroísmo, na Terceira.

Os passageiros que chegam de Lisboa às ilhas Terceira e São Miguel (as únicas duas com ligações ao exterior do arquipélago) já são obrigados a ficar em confinamento numa unidade hoteleira.

Desde o dia 19 de março, que a companhia aérea açoriana Sata Air Açores (a única que efetua ligações inter-ilhas) só transporta passageiros que tenham autorização da Autoridade de Saúde Regional.