“Eu, Kirill, Patriarca de Moscovo e de toda a Rússia, apelo a todas as partes envolvidas no conflito mortal, com um apelo, para um cessar fogo e estabelecer uma trégua de Natal das 12h00 de 6 de janeiro às 00h00 de 7 de janeiro, para que os ortodoxos possam participar dos cultos na véspera de Natal e no dia da Natividade de Cristo", diz a mensagem do Patriarca.

Refira-se que Kirill nunca se revelou contra a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, tendo mesmo salientado recentemente que os russos que morrerem a lutarem pelo país "entrarão no Reino de Deus".